Rumænien vil som USA flytte ambassade til Jerusalem

Som det første land i EU vil Rumænien flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem, meddeler partiformand.

Rumænien vil gøre som USA og flytte sin ambassade i Israel til Jerusalem fra Tel Aviv.

Det oplyser formanden for Rumæniens socialdemokratiske regeringsparti ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Beslutningen er taget. Processen er begyndt, siger partiformand Liviu Dragnea til tv-stationen Antena 3.

Oplysningen er ikke bekræftet af regeringen, og en talsmand afviser over for AFP at kommentere Dragneas udtalelser.

Rumænien bliver det første EU-land, som følger i USA's omstridte fodspor.

Det skabte stor vrede blandt især palæstinensere, da præsident Donald Trump i december meddelte, at han anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad og ville flytte ambassaden til byen fra Tel Aviv.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, advarede efterfølgende i en telefonsamtale med Trump, at beslutningen kunne få farlige konsekvenser for fredsprocessen og for freden, sikkerheden og stabiliteten i regionen.

Men beslutningen står fast. USA forventer at åbne den nye ambassade i Jerusalem den 14. maj. Dagen markerer 70-året for oprettelsen af staten Israel.

Det er uvist, hvornår Rumænien flytter sin ambassade.

/ritzau/