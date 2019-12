Rumkapsel lander i USA efter fejlslagen mission

Starliner fra Boeing, der i fremtiden skal være bemandet, svigtede, da den skulle kobles til rumstation.

Starliner, der er en rumkapsel fra flyproducenten Boeing, er søndag landet i New Mexicos ørken efter en mission, der slog fejl.

Starliner skulle have været til den internationale rumstation, men det måtte afbrydes, da der opstod en fejl i rumkapslens software.

Der var tale om en ubemandet rumflyvning. Men meningen med Starliner er igen at gøre det muligt for USA's rumadministration, Nasa, at sende astronauter ud i Rummet.

Det har USA ikke kunnet gøre, siden den sidste rumfærge blev sendt på pension i 2011.

Det vigtigste mål med opsendelsen af Starliner var at få den til at koble sig til den internationale rumstation.

Men helt forgæves var rejsen ikke. Nasas eksperter vil kunne trække vigtige data ud fra den øvrige del af rejsen.

Ved landingen foldede rumkapslens faldskærme sig ud, som de skulle. Inden havde den været udsat for den voldsomme varme, der opstår ved friktion, når kapslen med mere end 25 gange lydens hastighed rammer Jordens atmosfære.

I øvrigt er det første gang, at et amerikansk rumfartøj, der er beregnet til astronauter, lander midt i landskabet. Tidligere rummissioner endte på havet, indtil rumfærgerne kom. De landede på Nasas landingsbaner i USA.

