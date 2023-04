Rummission med retning mod Jupiter har dansk islæt

En rummission, hvor et rumfartøj er blevet sendt afsted på en rejse gennem solsystemet og med kurs mod Jupiter, har et dansk islæt.

Virksomheden Terma har leveret størstedelen af det testudstyr, man har brugt til at finde ud af, om selve rumfartøjet fungerer.

Det fortæller senior chief advisor Carsten Jørgensen fra Terma.

- Inden man sender det om bord på raketten, skal alle del- og hovedsystemer testes. Her har vi lavet de systemer, som bliver brugt til det, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Du kan opfatte det som et stort netværk med computere og så videre, der går ind og tester, om det er i orden.

Rumfartøjet har navnet "Juice" og er blevet sendt afsted fredag eftermiddag dansk tid.

Det ubemandede fartøj blev sendt afsted fra den europæiske rumhavn i Kourou i Fransk Guyana i det nordlige Sydamerika.

Når fartøjet efter planen når frem til Jupiter i juli 2031, skal det bremse og forsøge at ramme gaskæmpens kredsløb.

Herfra skal det fokusere på Jupiter-månerne Europa, Ganymede og Callisto.

- Man har fundet ud af, at det ser ud som om, at der er vand på månerne. Og lige så snart du har vand, er der mulighed for, at der kan være en eller anden form for liv, siger Carsten Jørgensen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Før har man troet, at der var så meget stråling omkring Jupiter og månerne, at der ikke var mulighed for noget.

Den italienske astronom Galileo Galilei opdagede månerne for over 400 år siden.

Jupiter ligger 628 millioner kilometer fra Jorden. Jupiter er den femte planet i solsystemet set fra Solen. Mellem Jorden og Jupiter ligger Mars.

Jupiter ligger over 1600 gange længere væk fra Jorden end Månen.

Det Europæiske Rumagentur (ESA) forsøgte at sende "Juice" afsted torsdag, men affyringen måtte altså udskydes med et døgn.

/ritzau/