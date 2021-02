Rumorganisation søger kvinder og handicappede til astronautjob

Det er over ti år siden, at ESA sidst har søgt astronauter. De opfordrer kvinder og handicappede til at søge.

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) åbner for første gang i over ti år for ansøgninger til ledige stillinger som astronaut på kommende rummissioner.

De søger mellem fire og seks astronauter til at indgå i det faste astronauthold, fortæller Jan Woerner, der er direktør i ESA, på et virtuelt pressemøde.

ESA søger desuden op mod 20 reserveastronatuer, som ikke er en del af det faste hold, men kan hyres ind til bestemte projekter.

Jan Woerner opfordrer især kvinder til at søge stillingerne.

- Diversitet er ikke en byrde for os. Det er en styrke for os. Vi vil især opfordre kvinder til at søge, for det er meget interessant og givende at have folk med forskellige baggrunde, siger han.

Desuden søger ESA for første gang mulige astronauter med fysiske handicap.

- Vi søger en person, som er psykologisk og kognitivt, teknisk og professionelt klar til at være astronaut, men som har forskellige fysiske begrænsninger, der normalt ville forhindre dem i at være astronauter, siger David Parker, der er direktør for menneske- og robotudforskning hos ESA.

Han understreger, at ESA mener, at visuel repræsentation er vigtig, og at ESA vil forsøge at løfte sit ansvar for diversitet.

Det er første gang siden 2008, at ESA søger nye astronauter. De modtog omkring 8500 ansøgninger dengang. Blandt dem fandt de danske Andreas Mogensen, som i 2015 blev den første dansker i rummet.

I Danmark er en række organisationer og universiteter gået sammen for at styrke interessen for rumfart.

Repræsentanter fra blandt andet universiteterne i Aarhus, Odense og Aalborg, Dansk Industri, Dansk Selskab for Rumfartsforskning, flyvevåbnet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har dannet partnerskabet Space Exploration Danmark.

De vil sammen forsøge at skabe interesse for tekniske og naturvidenskabelige fag hos de helt unge skoleelever.

- Det kan godt være, at vi ikke her og nu får en dansk astronaut, men det er en åbning til en ny tid, hvor der bliver brug for flere astronauter, siger chefkonsulent ved Dansk Industri (DI) Richard B. Larsen, som også er formand for partnerskabet.

- Derfor er det et vigtigt budskab at sende til især unge piger om, at der er spændende muligheder her, hvis man interesserer sig for teknik og naturvidenskab.

Ansøgningsperioden åbner 31. marts og lukker 28. maj.

Det er planen, at ESA igen åbner for nye astronauter om 6 år, 12 år og om 18 år.

/ritzau/