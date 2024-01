Rumsonde på vej mod Månen er blevet ramt af en teknisk fejl

Den ubemandede amerikanske rumsonde ved navn "Peregrine" fra den private virksomhed Astrobotic Technology er løbet ind i tekniske problemer.

Det skriver BBC.

Peregrine-rumfartøjet har oplevet en "anomali", der har forhindret det i at rette sine solpaneler stabilt mod Solen, skriver det britiske medie.

Uden evnen til at oplade batterier og vedligeholde strømforsyningen vil missionen ikke kunne fortsætte, lyder det.

I et opslag på det sociale medie X skriver firmaet bag rumsonden, at det følger udviklingen.

- Holdet reagerer i realtid, efterhånden som situationen udvikler sig, og vil levere opdateringer, efterhånden som data indhentes og analyseres.

Mens rumsonden er i kredsløb, forbliver "Peregrines" øverste solpanel rettet mod Solen for at muliggøre maksimal strømproduktion. Solpanelet bruges nemlig til at levere vigtig batteriopladning.

Det er ikke usædvanligt, at rumfartøjer oplever tekniske problemer, og ingeniørerne bag vil have øvet sig på, hvordan man reagerer på forskellige fejlscenarier, skriver BBC.

Selve rumfartøjet vil også være programmeret til at beskytte sig selv under sådanne begivenheder og prioritere strøm og kommunikation tilbage til Jorden.

Fartøjet blev opsendt fra Florida i USA tidligere mandag om bord på en ny Vulcan-raket. Den er blevet til i et samarbejde mellem de amerikanske virksomheder Boeing og Lockheed Martin, som har fået navnet "United Launch Alliance".

Rumsonden er bygget af Astrobotic Technology for Nasa, og den er en del af forberedelserne til det store Artemis-program. Den har til formål at lande mennesker på Månen næste år.

Hvis det går som håbet, bliver "Peregrine" det første amerikanske rumfartøj til at lande på Månen siden den sidste Apollo-mission i 1972.

Missionen er privatdrevet, men Nasa, den amerikanske rumfartsorganisation, er også inde over.

Nasa har betalt Astrobotic mere end 100 millioner dollar - 682 millioner kroner - for opgaven.

"Peregrine" vejer cirka 1300 kilo, og den tager en langsom bane til Månen for at spare brændstof. Hvis alt går vel lander "Peregrine" på Månen 23. februar.

/ritzau/