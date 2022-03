Rusland: 498 russiske soldater dræbt i Ukraine

Det russiske forsvarsministerium oplyser onsdag aften, at 498 russiske soldater er dræbt under angrebet i Ukraine

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, fortæller i et interview, at den russiske regering insisterer på, at Ukraine afmilitariseres. Men den anerkender, at præsident Volodimir Zelenskij er Ukraines leder.

Det fortæller Lavrov i et interview til den arabiske tv-station Al-Jazeera syv dage efter invasionen i Ukraine.

Det russiske udenrigsministerium har lagt et udskrift af interviewet på dets hjemmeside.

/ritzau/Reuters