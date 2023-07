Rusland: 700.000 børn er bragt fra ukrainske konfliktzoner til os

Grigorij Karasin, der er formand for det internationale udvalg i overhuset i det russiske parlament, Føderationsrådet, siger, at 700.000 børn fra konfliktzoner i Ukraine er blevet bragt til russisk territorie.

- I de senere år har 700.000 børn fundet tilflugt hos os, på flugt fra bomber og beskydning i konfliktområder i Ukraine, skriver Karasin på sin kanal på beskedtjenesten Telegram.

Rusland siger, at dets program med at bringe børn fra Ukraine til Rusland er for at beskytte forældreløse og børn, der er blevet efterladt i konfliktzoner.

Ukrainer siger derimod, at mange børn er blevet ulovligt deporteret. USA siger, at tusindvis af børn er blevet fjernet fra deres hjem med tvang.

De fleste børn blev bragt til Rusland efter den russiske invasion i februar sidste år, og inden Ukraine iværksatte en modoffensiv sent i august samme år.

I juli 2022 estimerede USA, at Rusland havde "tvangsdeporteret" 260.000 børn.

Ukraines ministerium for integration og besatte territorier siger, at man i øjeblikket anser 19.492 ukrainske børn som værende ulovligt deporteret.

/ritzau/Reuters