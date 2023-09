Rusland åbner arktisk rute for tankskibe uden issikring

Rusland har givet tilladelse til, at en type olietankskibe må sejle igennem Ruslands nordlige søvej via arktiske farvande til Asien.

Der er tale om skibe, som ikke er i den såkaldte isklasse, da de ikke er bygget til at modstå forholdene i det arktiske vand.

Det betyder, at skibene ikke er forstærket mod isbjerge i bunden.

Det skriver Financial Times.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og beslutningen har udløst bekymring for, at risikoen for olieudslip i havet øges, hvis skibene beskadiges under turen.

Det siger seniorrådgiver i miljøbeskyttelsesorganisationen Green Peace i Storbritannien Charlie Kronick til avisen.

- Havis er uforudsigelig, og ruterne er meget svære at opretholde, siger han.

- At bruge tankskibe, der ikke er i isklassen, gør den allerede store risiko for et uheld meget større.

Godkendelsen af tankskibene sker, efter at vestlige sanktioner mod Rusland og import af russisk olie har gjort det sværere for Rusland at gøre sin olie tilgængelig på markedet.

Rusland har de seneste år gjort større brug af den nordlige rute i arktiske farvande, som udgør en kortere shippingrute til Kina.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er et varmere klima, som har gjort det muligt at benytte ruten om sommeren, hvilket er væsentligt hurtigere end den normale rute via Suez-kanalen.

En typisk rejse fra den russiske by Primorsk ved Ruslands nordvestlige kyst til Kina via Suez-kanalen tager omkring 45 dage. Med den nordlige søvej tager turen til Kina 35 dage.

I 2022 var der kun et enkelt tankskib - det stærkt issikrede "Vasily Dinkov" - som via det arktiske farvand fragtede russisk olie til Kina. I 2023 har ti skibe, alle i isklassen, sejlet mod Kina via denne søvej, skriver Financial Times.

Shippingeksperter siger til avisen, at de ikke-issikrede tankskibe i teorien godt kan navigere på den nordlige sørute i september og oktober, hvor isen er på sit tyndeste efter de varme sommermåneder.

Men de understreger, at der stadig er store risici ved turen, da isflager kan omringe fartøjet og potentielt knuse skroget.

/ritzau/