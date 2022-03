Rusland advarer borgere i Kiev om at komme væk før angreb

Det russiske forsvarsministerium opfordrer borgere i Kiev, der bor tæt på SBU, den ukrainske efterretningstjenestes hovedkvarter, til at forlade området. For bomberne vil snart begynde at falde.

- For at kunne bremse informationsangreb mod Rusland, så vil SBU's teknologiske infrastruktur og den 72. PSO (enhed for psykologisk krigsførelse) i centrum af Kijev blive ramt af præcisionsvåben, siger det russiske ministeriums talsmand, Igor Konasjenkov.

- Vi opfordrer alle Kiev-borgere, der bor tæt på relæstationer, til at forlade deres hjem, siger han.

Advarslen kommer, mens Rusland er ved at samle en kæmpe styrke nordvest for den ukrainske hovedstad. Her strækker en kolonne af militærkøretøjer sig over 64 kilometer ifølge det ukrainske nyhedsbureau Unian.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/AFP