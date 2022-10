Vesten mener, at Iran har forsynet Rusland med droner brugt i Ukraine. Rusland advarer mod undersøgelse.

Rusland advarer FN mod at undersøge dronebrug i Ukraine

Rusland advarede onsdag FN mod at iværksætte en undersøgelse af den angivelige brug af iranskfremstillede droner i krigen i Ukraine.

EU og USA siger, at de har beviser på, at Iran har forsynet Rusland med de droner af typen Shahed-136, der mandag ramte Ukraines hovedstad, Kyiv.

Både Iran og Rusland afviser, at Iran har forsynet Rusland med dronerne.

Den russiske diplomat Dmitrij Poljanskij siger i FN onsdag, at Rusland vil revurdere dets forhold til FN's generalsekretær, António Guterres, hvis der bliver sendt eksperter til Ukraine for at undersøge dronerne.

Dmitrij Poljanskij kalder anklagerne om dronerne for konspirationsteorier.

Som bevis fremhæver han, at det russiske ord for geranium står skrevet på siden af dronerne.

- Dronerne, der bruges af den russiske hær, er fremstillet i Rusland, siger han til journalister i FN.

- Jeg vil anbefale jer ikke at undervurdere den russiske droneindustris teknologiske evner.

Onsdag indkaldte USA, Frankrig og Storbritannien desuden til et møde i FN's Sikkerhedsråd, hvor dronerne var på dagsordenen.

Hvis Iran har solgt droner til Rusland, er det ifølge de tre lande et brud på FN's våbenrestriktioner mod Iran.

/ritzau/AFP