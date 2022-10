Rusland advarer Kina: Ukraine klar til at bruge radioaktiv bombe

Den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, har onsdag fortalt sin kinesiske kollega, at Ukraine planlægger at bruge en "beskidt bombe".

Det oplyser forsvarsministeriet i Moskva.

Det er en påstand, som er blevet benægtet af Ukraine og dets vestlige støtter. De anser det for at være det pure opspind.

Sjojgu skal have advaret Kina om "mulige provokationer" fra Ukraine. Det "involverer brugen af en beskidt bombe", hedder det.

En beskidt bombe kan indeholde radioaktivt og kemisk materiale.

Rusland fremsatte påstanden første gang søndag. Her hed det, Ukraine forbereder at detonere en radioaktiv anordning.

Ukraine og Nato frygter, at Rusland at vil bruge påstanden som et påskud til at optrappe krigen i Ukraine.

Ukraines regering har inviteret inspektører fra FN til landet for at kunne gendrive de russiske oplysninger.

Den russiske forsvarsminister har foretaget et lignende opkald til sin indiske kollega onsdag om Ukraines påståede beskidte bombe.

Rusland har ikke fremlagt nogen beviser på, at Ukraine har en såkaldt beskidt bombe.

/ritzau/Reuters