Rusland advarer om øget spænding med tysk brigade i Litauen

En talskvinde for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, siger onsdag, at planer om at sende en tysk brigade til Litauen fra 2027 vil føre til optrapning af militære spændinger mellem Rusland og Nato.

- Aftalen, som er underskrevet af Tyskland og Litauen, omfatter en tysk brigade bestående af omkring 4800 soldater.

Den tyske regering meddelte mandag, at en enhed på brigadestørrelse vil være blevet udstationeret i Litauen i 2027.

- På kun tre år - sidst i 2027, vil brigaden have nået fuld operationel kapacitet, sagde den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, under et besøg i den baltiske republik.

/ritzau/Reuters