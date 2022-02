Russisk aktivist skal være blevet tilbageholdt efter at have opfordret til demonstration mod russisk offensiv.

Rusland advarer russere mod at deltage i kritiske protester

Ruslands regering har torsdag advaret sine egne statsborgere mod at deltage i demonstrationer mod Ruslands offensiv i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udmeldingen kommer, efter at en russisk aktivist tidligere på dagen angiveligt blev tilbageholdt efter at have opfordret til demonstrationer.

- Jeg blev tilbageholdt på vej ud af huset, skriver Marina Litnovitj, en russisk aktivist fra Moskva, på beskedtjenesten Telegram.

Hun har også bekræftet meldingen i en besked til nyhedsbureauet Reuters.

Litnovitj opfordrede tidligere torsdag til demonstrationer mod Ruslands invasion af Ukraine i flere forskellige russiske byer torsdag aften.

Den russiske offensiv blev indledt i de tidligere morgentimer torsdag.

/ritzau/