Rusland affyrer varselsskud mod fragtskib på vej til Ukraine

Et russisk krigsskib har søndag affyret varselsskud mod et fragtskib med kurs mod Ukraine.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

Fragtskibet "Sukra Okan", som sejler under palauisk flag, stoppede ifølge Rusland ikke til inspektion, efter at det var blevet bedt om det.

Det fik krigsskibet "Vasilyj Bykov" til at affyre varselsskud for at få fragtskibet til at rette ind.

- For at tvinge skibet til at stoppe blev der åbnet varselsskud fra små automatiske våben, oplyser det russiske ministerium.

Episoden udspillede sig i den sydvestlige del af Sortehavet. Fragtskibet havde kurs mod havnen i Izmajil i det sydøstlige Ukraine, da det blev stoppet.

Russisk militær gik om bord på skibet via en helikopter for udføre inspektionen.

Derefter fik skibet lov til at fortsætte mod Ukraine, oplyser det russiske ministerium.

Fragtskibet sejler under palauisk flag, men har som regel base i havnen i Istanbul, Tyrkiet.

Havnebyen Izmajil er den primære for eksport af ukrainske landbrugsprodukter.

17. juli udløb en kornaftale mellem Rusland og Ukraine. Den havde siden sidste sommer sikret kornleverancer fra de to krigende lande til resten af verden.

Ukraine og Rusland er to af verdens største eksportører af korn.

Rusland afviste at forlænge aftalen, hvorunder skibe er blevet inspiceret af myndigheder fra begge lande, før de har kunnet sejle videre.

Aftalen havde - indtil den udløb - sikret, at skibe, der fragtede korn over Sortehavet, ikke blev ramt af krigshandlinger.

Efter kornaftalens udløb varslede både Rusland og Ukraine, at de anser hinandens fragtskibe for legitime militære mål.

/ritzau/Reuters