Rusland afskærer Finland fra russisk gas lørdag morgen

Finland har forberedt sig og venter ikke at blive synderligt påvirket af stop for russisk gas.

Rusland stopper lørdag for leveringen af naturgas til Finland.

Det har det russiske energiselskab Gazprom meddelt. Det oplyser Finlands statsejede gasleverandør Gasum fredag.

Årsagen er, at Gasum har nægtet at betale for russisk gas i den russiske valuta, rubler. Det har været et krav fra russisk side.

- Det er højst beklageligt, at naturgasleverancer under vores forsyningskontrakt nu bliver stoppet.

- Vi har dog nøje forberedt os på denne situation. Og givet at der ikke er afbrydelser på gasnetværket, så vil vi være i stand til at forsyne alle vores kunder med gas i de kommende måneder, oplyser Mika Wiljanen, administrerende direktør i Gasum, i en erklæring.

Selskabet har sørget for at have ekstra leverancer fra andre partnere.

Finland får størstedelen af sin gas fra Rusland. Til gengæld står gas kun for cirka fem procent af energiforbruget i Finland.

Helt præcist bliver Finland afskåret fra russisk gas klokken 07.00 lørdag morgen finsk tid.

Ruslands stop for gas til Finland kommer, samme uge som Finland officielt har indgivet sin ansøgning om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato. Det finske ønske om at blive medlem er opstået efter den russiske invasion af Ukraine.

Gazprom er et russisk statsejet energiselskab. Det har monopol på den russiske eksport gennem naturgasledninger.

Gasum advarede allerede onsdag om, at Rusland måske vil afskære Finland fra russisk gas. Her blev der netop peget på uenigheden om betalingen, som Finland altså nægter at klare med rubler.

Tidligere har Gazprom stoppet for gasleverancerne til andre europæiske lande såsom Polen og Bulgarien. Også i disse tilfælde var striden om rubler årsagen.

Rusland menes at kræve betaling for gas i rubler for at styrke valutaen, som er blevet svækket efter den russiske invasion af Ukraine.

/ritzau/Reuters