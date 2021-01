Rusland afviser pure vestlige krav om at løslade Navalnyj

Rusland vil ikke tillade nogen som helst at blande sig i indenlandske anliggender, siger Putins talsmand.

Rusland har fået stor kritik for at anholde oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj, efter at han vendte tilbage til landet søndag.

Men det giver den russiske regering ikke meget for. De kritiske vestlige røster, som ønsker Navalnyj løsladt øjeblikkeligt, har ingenting at have sagt i den henseende.

Det siger Dmitrij Peskov, som er præsident Vladimir Putins talsmand, tirsdag.

- Vi kan ikke og vil ikke tage disse erklæringer til efterretning.

- Dette er et indenlandsk anliggende, og vi vil ikke tillade nogen at blande sig i det, siger Peskov.

Navalnyj blev anholdt søndag, da han vendte tilbage til Moskva fra Tyskland.

Det var første gang, at han vendte tilbage i sit hjemland, efter at han i august blev udsat for et nervegiftangreb i Rusland.

Navalnyj anklager den russiske sikkerhedstjeneste FSB for at have forsøgt at dræbe ham med gift i august sidste år.

Han mener, at den behandling, som han har fået efter sin hjemkomst til Moskva, er "en hån mod retfærdighed". Det sagde han mandag.

Udtalelsen kom, efter at der i al hast blev gennemført et retsmøde med Navalnyj på en politistation nær Moskvas lufthavn.

Han skal sidde varetægtsfængslet i fire uger frem til 15. februar, besluttede en dommer i Moskva mandag.

Ved retsmødet krævede anklagemyndigheden Navalnyj fængslet i 30 dage. Han er anklaget for at have forbrudt sig mod betingelserne i en betinget dom for underslæb.

Ruslands føderale fængselsmyndighed siger, at Navalnyj vil være tilbageholdt, indtil en domstol har taget stilling til hans sag.

Navalnyj har i en videobesked, der er lagt på YouTube, opfordret sine tilhængere til at demonstrere mod behandlingen af ham.

Da Peskov bliver spurgt til, om den russiske regering af den grund er bekymret for store demonstranter, falder svaret prompte:

- Slet ikke.

/ritzau/AFP