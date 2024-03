I Rusland er det forbudt at sige, at man er i krig med Ukraine. I dag skete det alligevel, og det er alt sammen del af et spil

Var det en fortalelse eller en bevidst udmelding, da Putins talsmand brugte ordet "krig" om aktionen i Ukraine? Det er sådan set underordnet, for udtalelsen kan lægge pres på sprækkerne i det europæiske sammenhold