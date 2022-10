Rusland-analytiker efter bro-sabotage: Putins inderkreds truet som aldrig før

Præsident Putins 70-årsdag var overstået, og man må formode, at fredagens fødselar sov, da Kertj-broen tidligt lørdag morgen blev ramt. To af Vladimir Putins personligt og strategisk største samt allerdyreste infrastrukturanlæg har været udsat for fatal sabotage inden for to uger – først Nord Stream-gasledningerne til Tyskland og så den 19-kilometer lange bro, der blev bygget efter annekteringen af Krim i 2014 for at holde Rusland og Krim ”landfast”.

De russiske myndigheder reagerede som vanligt – masser af synlig handlekraft på bekostning af behørigt hensyn til risiko for yderligere skader, angreb og tab af menneskeliv. En efterforskningskomité blev nedsat inden for få timer, og allerede om eftermiddagen meddelte man, at let trafik igen kunne passere – og at de første tog ville komme hurtigt i gang.