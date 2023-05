Rusland anerkender meget svær indsats i Ukraine

Ruslands militære indsats mod Ukraine fortsætter, selv om den er "meget svær".

Det siger den russiske regerings talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge landets statsejede nyhedsbureau Tass.

- Den særlige militære operation fortsætter. Det er en meget svær operation, og selvfølgelig er visse mål blevet åbnet på et år, siger Dmitrij Peskov ifølge Tass i et længere interview med en bosnisk tv-station.

Rusland har hele tiden omtalt dets invasion af og krigsførelse i Ukraine som "en særlig militær operation".

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Dmitrij Peskov bombarderer Ukraine vedholdende den østlige del af landet, som Rusland besætter.

Derfor, siger talsmanden, er der brug for at fortsætte konflikten og skubbe proukrainske styrker tilbage.

- Vi har formået at tæske den ukrainske militærmaskine en hel del, siger han.

Yderligere lyder det fra Dmitrij Peskov, at Rusland har affyret utallige missiler mod, hvad der ifølge ham er militære mål på tværs af Ukraine.

En nylig rapport fra FN har dog vurderet, at mindst 8490 civile er blevet dræbt i krigen. Med et betydeligt mørketal forventes det faktiske tal dog at være langt højere.

- Arbejdet vil fortsætte, siger Dmitrij Peskov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rusland invaderede Ukraine i februar 2022 og lykkedes oprindeligt med at indtage en stor del af landets territorium.

Men Ukraine har formået at skubbe igen og planlægger for tiden endnu en modoffensiv.

Vestlige kilder vurderer, at over 200.000 russiske soldater er blevet dræbt eller såret i krigen.

Ifølge den ukrainske generaloberst Oleksandr Syrskyj havde Rusland planlagt at indtage Bakhmut tirsdag 9. maj, dagen hvor Rusland fejrer Sovjetunionens sejr over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Det er dog tilsyneladende ikke sket, og i stedet er der ubekræftede meldinger om, at visse russiske styrker er flygtet fra byen, der længe været centrum for de blodigste og længstvarende kampe under krigen.

/ritzau/Reuters