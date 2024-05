Rusland anholder endnu en højtstående militærmand for bestikkelse

Endnu en højtstående person i det russiske militær er blevet anholdt og anklaget for korruption.

Denne gang er det Vadim Shamarin, som er souschef i Ruslands generalstab, som er blevet varetægtsfængslet. Han er mistænkt for at have taget imod bestikkelse.

Det skriver russiske nyhedsbureauer.

Det er ifølge nyhedsbureauet Reuters fjerde gang inden for en måned, at en højtstående person i det russiske militær bliver anholdt.

I april blev viceforsvarsminister Timur Vadimovitj Ivanov anholdt og senere fængslet. Han er mistænkt for at have modtaget omfattende bestikkelse.

Tidligere i maj blev Jurij Kuznetsov, som var chef for det russiske forsvarsministeriums personaleafdeling, anholdt. Han mistænkes for at have modtaget over syv millioner kroner i kontanter og andre værdier som led i bestikkelse.

De mange anholdelser er en del af den største korruptionsskandale i det russiske regeringsapparat i mange år.

/ritzau/Reuters