Rusland anklager Nato for at gøre lande klar til konflikt

Rusland anklager Nato for at forberede sine allierede på konflikt med Rusland.

Det oplyser det russiske udenrigsministerium ifølge det statslige nyhedsbureau Ria, skriver Reuters.

Ifølge ministeriet er det Natos aktivitet i Østeuropa og området omkring Sortehavet, der er Natos forsøg på at forberede sine allierede til konflikt med landet.

Ministeriet tilføjer, at det udgør en yderligere risiko for Ruslands sikkerhed.

Anklagen kommer ifølge Reuters efter rumænske planer om at udvide en militærbase i den rumænske havneby Constanta ved Sortehavet.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, understregede onsdag ifølge Reuters, at Rusland ingen planer har om at angribe et Nato-land.

Men i tilfælde af, at vestlige lande donerer F-16-fly til Ukraine, så vil de blive skudt ned af russiske styrker, forsikrede Putin.

Ifølge præsidenten ændrer vestlige donationer af kampfly til Ukraine og træning af ukrainske piloter ikke på situationen på slagmarken.

- Og vi vil ødelægge det fly helt ligesom vi i dag ødelægger kampvogne, pansrede køretøjer og andet udstyr, sagde han ifølge Reuters.

Danmark er et af de vestlige lande, der blandt andet donerer F-16-fly til Ukraine og er med til at træne ukrainske piloter i at flyve kampflyene.

Som led i et generationsskifte, hvor det danske forsvar er i gang med at erstatte F-16-flyene med nye F-25-fly, har Danmark doneret 19 F-16-fly til Ukraine.

Danmark står i spidsen for en F-16-træningskoalition med Belgien, Holland og USA, hvor piloter, teknikere og specialister fra Ukraine blandt andet har haft hjemme på flyvestationen Skrydstrup ved Vojens for at lære at flyve og vedligeholde F-16-fly, inden de skal bidrage til Ukraines kamp.

/ritzau/