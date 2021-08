Rusland anklager Navalnyj for at krænke borgerrettigheder

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj bliver sigtet for nye lovbrud, der kan forlænge hans fængselsstraf.

Det meddeler den komité, der efterforsker alvorlige forbrydelser i Rusland.

Navalnyj anklages for at have "oprettet en non-profit organisation, der krænker borgernes rettigheder" og for at have opfordret til lovbrud.

Hvis han kendes skyldig, risikerer han op mod tre års fængsel. Det vil i givet fald blive lagt til den fængselsstraf på to og et halvt år, han allerede er i færd med at afsone.

De nye anklager centrerer sig om Navalnyjs fond til bekæmpelse af korruption (FBK). Den er en torn i øjet på præsident Vladimir Putin, efter at den adskillige gange har beskyldt ham og hans styre for korruption.

Navalnyj og FBK har ifølge Ruslands efterforskningskomité indkaldt til og deltaget i demonstrationer, som myndighederne har stemplet som ulovlige. Det skete i januar i år.

I juni blev FBK forbudt og stemplet som "ekstremistisk" af en russisk domstol. Den afgjorde, at organisationen og folkene bag er, hvad myndigheder betegner som "udenlandske agenter".

Domstolen fandt, at FBK har opfordret russerne til at begå ulovligheder.

En lang række af Navalnyjs politiske allierede er anklaget eller dømt for blandt andet brud på Ruslands coronaregler.

Det skal være sket i forbindelse med, at de har arrangeret demonstrationer til fordel for den fængslede oppositionsleder.

Inden da har Navalnyj flere gange fået titusinder af mennesker til at gå på gaden i protest mod Putins styre.

Tusindvis af oppositionstilhængere er blevet anholdt under disse demonstrationer.

Navalnyj er i færd med at afsone to og et halvt års fængsel for brud på betingelserne for en betinget dom. Han meldte sig ikke hos politiet i Moskva, som han skulle, fordi han i den periode lå bevidstløs på et hospital i Tyskland.

Navalnyj selv og flere udenlandske iagttagere betegner dommen som politisk motiveret.

Det samme gælder stemplingen af hans ngo'er som ekstremistiske.

/ritzau/Reuters