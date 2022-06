Pave Frans appellerede onsdag til, at korn ikke bliver brugt som afpresningsmiddel i krig.

Rusland anklager Vesten for at være skyld i fødevarekrise

Rusland beskylder Vesten for at have forvoldt en potentiel, global fødevarekrise.

Det sker, samtidig som russiske styrker vinder terræn i en fabriksby i det østlige Ukraine. Her bombarderer russerne efter 98 dages krig infrastruktur i østlige og sydlige regioner.

En talsmand for den russiske ledelse i Moskva, Dmitrij Peskov, siger, at verden er på randen af en meget dyb krise, når det gælder mangel på fødevarer.

- Vesten har forvoldt problemerne. Det er sket med illegale restriktioner mod russiske og ukrainske handlinger, siger talsmanden.

Peskov beskylder USA for at "kaste benzin på bålet" med planer om at sende avancerede luftforsvars-missilsystemer til Ukraine.

Samtidig er russiske styrker muligvis ved at vinde kontrol over byen Sjevjerdonetsk, der ligger i det i det østlige Ukraine.

Serhiy Gaidai, guvernør i regionen Luhansk, hvor byen ligger, sagde tirsdag aften, at russiske styrker har erobret kontrollen med størstedelen af byen.

Præsident Vladimir Putin sagde mandag, at Rusland er villig til at lette eksporten af russisk kunstgødning og eksport af hvede fra Ukraine gennem Sortehavet.

Men det er på betingelse af, at sanktionerne mod Rusland bliver lempet.

Det fremgik af et referat af et møde, som Putin havde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

I Rom appellerede pave Frans onsdag til, at korn ikke bliver brugt som afpresningsmiddel i krig.

- En blokade af hvedeeksport fra Ukraine giver anledning til dyb bekymring. Millioner af menneskeliv er på spil. Navnligt i de fattigste lande, sagde paven og tilføjede:

- Brug ikke hvede, en basal fødevare, som et våben i krig.

Samtidig appellerede paven til, at der gøres alt, hvad der er muligt, for at løse problemet. Retten til mad er universel, sagde han.

FN's generalsekretær, António Guterres, udtrykte under et besøg i Stockholm onsdag håb om en snarlig løsning på den globale fødevaresituation.

Ud over død og ødelæggelse i Ukraine har den russiske invasion af landet og Vestens forsøg på at isolere Rusland sendt priserne på korn i vejret.

Det samme gælder priserne på madolie, kunstgødning og energi, hvilket har mange negative følger for den globale økonomi.

Paven har ofte fordømt den russiske invasion og blodsudgydelserne i kølvandet på den.

Onsdag var første gang, at han talte direkte om den tiltagende globale krise om fødevarer.

Landbrugslandet Ukraine, som engang var kendt som "Sovjetunionens kornkammer" forsøger desperat at eksportere store mængder af korn via veje, floder og jernbaner for at dæmpe krisen.

Men så længe, russerne har blokeret Ukraines havne i Sortehavet, kommer kornet ingen vegne, siger kilder i ukrainsk landbrug.

