Rusland anklages for at bryde med aftale om omstridt region

Aserbajdsjan anklager søndag Rusland for ikke at leve op til sine forpligtelser under våbenhvilen fra 2020, hvis formål var at slutte kampene med Armenien om, hvem der har ret til regionen Nagorno-Karabakh.

Rusland var netop mægler under forhandlingerne mellem de to lande.

- Den russiske side har ikke sikret den fulde implementering af aftalen under rammekonstruktionen af sine forpligtelser, lyder det i en udtalelse fra Aserbajdsjans udenrigsministerium.

Specifikt hævder Aserbajdsjan, at Rusland "har gjort intet for at forhindre" armenske militære forsyninger i at nå frem til separatisterne i den omstridte enklave.

Aftalen fra efteråret i 2020 satte en stopper for seks ugers kampe om den bjergrige udbryderregion.

Under aftalen skulle Armenien opgive store landområder, mens Rusland skulle indsætte fredsbevarende styrker i den fem kilometer brede Lachin-korridor, der er den eneste landvej mellem Nagorno-Karabakh og Armenien.

De to tidligere sovjetlande har i årtier været i konflikt over Nagorno-Karabakh. Området er en del af Aserbajdsjan, men har været kontrolleret af etniske armeniere med støtte fra Armenien siden 1994.

For nylig lukkede Aserbajdsjan adgangen til Lachin-korridoren, hvilket har skabt frygt for en humanitær krise.

Lørdag opfordrede det russiske udenrigsministerium Aserbajdsjan til at genåbne passagen.

Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliye, mødtes lørdag med sin armenske modpart, premierminister Nikol Pashinyan, i EU-hovedkvarteret i Bruxelles i et forsøg på at løse konflikten.

De to lande har forsøgt at forhandle en fredsaftale på plads med hjælp fra EU og USA, hvis voksende diplomatiske involvering har irriteret Rusland.

Derfor inviterede Rusland også lørdag udenrigsministrene fra Aserbajdsjan og Armenien til Moskva i et forsøg på at overtage forhandlingerne.

/ritzau/Reuters