Rusland begrænser gasleverancer til Europa efter reparationer

Forsinkelser i reparationsarbejde får Rusland til at skære i leverancen af gas til Europa, oplyser Gazprom.

Transporten af russisk gas via Nord Stream til Europa bliver sænket med cirka 40 procent. Det skyldes forsinkelser i reparationer af rørledningen.

Det oplyser det russiske energiselskab Gazprom tirsdag.

Kapaciteten bliver ændret fra 167 millioner kubikmeter om dagen til 100 millioner om dagen, oplyser Gazprom.

Det fremgår ikke umiddelbart, om der blot er tale om en midlertidig sænkning eller en mere permanent af slagsen.

Gazprom skriver dog på kommunikationstjenesten Telegram, at rørledningen "på nuværende tidspunkt" kun kan levere 100 millioner kubikmeter om dagen. Det kan indikere, at kapaciteten på et tidspunkt kan skrues op igen.

Nord Stream løber fra Rusland til Tyskland via Østersøen. Den består af to parallelle rørledninger, der løber over 1224 kilometer.

Dens kapacitet er blevet begrænset, fordi rørledningen mangler dele, der har været til reparation hos selskabet Siemens i Tyskland.

For cirka en måned siden stoppede Gazprom med at sende gas via en rørledning - Yamal-rørledningen - gennem Polen.

Det skyldtes russiske sanktioner mod vestlige selskaber.

Rørledningen kan transportere op mod 33 milliarder kubikmeter gas fra områder på den russiske Jamal-halvø og det vestlige Sibirien gennem Hviderusland og Polen til Tyskland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I slutningen af april meddelte energigiganten Gazprom, at Polen og Bulgarien ikke længere ville få leveret gas fra rørledningen.

Dengang skyldtes det, at de to lande ikke ville betale for gassen i rubler.

/ritzau/Reuters