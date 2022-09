Rusland begrænser retten til at krydse grænsen til Georgien

Færre antal biler må krydse grænse til Georgien. Mange forsøger at slippe væk fra at deltage i krig i Ukraine.

Myndighederne i den russiske region Nordossetien begrænser adgangen til at krydse grænsen til Georgien.

Tusindvis af russere er de seneste dage søgt over grænsen for at undgå at blive hvervet til krigen mod Ukraine.

Lederen af Nordossetien, Sergej Menjalo, skriver på mediet Telegram, at han har sat den bjergrige russiske region i "højt alarmberedskab".

Det, som der nu sættes loft over, er antallet af biler, der kan krydse grænsen til Georgien.

Præsident Vladimir Putin meddelte i sidste uge, at 300.000 russere skal hverves til at deltage i krigen i Ukraine.

Det har fået mange tusinde unge russiske mænd til at flygte til nabolandene.

/ritzau/AFP