Rusland bekræfter møde mellem Putin og Xi i Kina i oktober

Til oktober rejser Ruslands præsident, Vladimir Putin, til Kina for at mødes med landets leder, Xi Jinping.

Det siger generalsekretær for det russiske sikkerhedsråd Nikolaj Patrusjev ifølge det russiske medie Interfax. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen er kommet på et møde mellem Patrusjev og den kinesiske udenrigsminister, Wang Yi, i Ruslands hovedstad, Moskva.

Tidligere på året beskrev flere medier, at et møde mellem de to regeringsledere var under opsejling.

Besøget falder sammen med en konference om Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ". Det er også det, der bliver kaldt "den nye silkevej". Her skal Putin deltage, siger Patrusjev.

Putin modtog en invitation til begivenheden, da Xi var på besøg i Moskva i marts.

Det bliver Putins første besøg i Kina, siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

En krig, som Vesten gentagne gange har bedt Kina om at fordømme, men uden held.

Kina har tidligere fremlagt sin egen fredsplan for Ukraine. Der har været sporadiske møder med både russiske og ukrainske regeringsfolk, men planen har ikke for alvor flyttet noget i konflikten.

Omvendt har Putin flere gange udtrykt sin støtte til Xi og Kina i forhold til øen Taiwan, der i Beijing opfattes som en del af Kina.

Xi og Putin advarer USA mod, hvad de kalder forsøg på at blande sig i indre kinesiske anliggender.

I forrige uge sagde Putin, at forholdet mellem Rusland og Kina aldrig har været bedre.

- Forholdet mellem Rusland og Kina har de seneste år nået et niveau, som ikke tidligere er set, sagde Putin under et møde med Kinas vicepremierminister, Zhang Guoqing, i Rusland.

- Sammen vil vi fortsætte dette arbejde, lød det.

Han understregede, at de to ledere har stærke bånd til hinanden.

