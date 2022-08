Rusland hævder at have dræbt over 200 ukrainske soldater i angreb onsdag. Ifølge Ukraine blev 25 civile dræbt.

Rusland bekræfter at stå bag angreb mod ukrainsk togstation

Ruslands forsvarsministerium siger torsdag, at landets styrker stod bag et angreb onsdag mod en togstation i det centrale Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Rusland hævder, at angrebet var målrettet et ukrainsk militærtog. Over 200 ukrainske soldater skal være blevet dræbt, siger russerne.

Ifølge Ukraine var missilangrebet målrettet områder, hvor der bor civile. 25 civile mistede livet i angrebet, lyder det fra ukrainsk side.

Der er dermed stor uenighed om angrebets ofre. Reuters skriver, at det ikke har været muligt uafhængigt at få bekræftet angrebets omfang.

I en daglig opdatering siger Ruslands forsvarsministerium torsdag, at et russisk missil ramte et militærtog i byen Tjaplyne. Ifølge russerne skulle det levere våben til ukrainere ved frontlinje i den østlige Donbas-region.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, har torsdag reageret på Ruslands angreb.

- EU fordømmer på det kraftigste endnu et forfærdeligt russisk angreb mod civile, skriver udenrigschefen på Twitter.

- De ansvarlige for Ruslands missilterror vil blive stillet til ansvar, tilføjer han.

Tjaplyne ligger i Dnipropetrovsk-regionen i det centrale Ukraine.

Lidt syd for regionen ligger atomkraftværket Zaporizjzja samt havnebyerne Mariupol og Mykolajiv, der ligger ud til Sortehavet.

Angrebet onsdag skete på Ukraines uafhængighedsdag den 24. august. Det var også halvårsdagen for starten på krigen i Ukraine.

Krigen blev indledt, da Ruslands præsident, Vladimir Putin, tidligt 24. februar annoncerede, at han havde sat gang i en "særlig militær operation".

Få minutter efter var der meldinger om eksplosioner i flere ukrainske byer.

Da Rusland indledte invasionen, var det indledningsvist med en bred offensiv, der også rettede sig mod hovedstaden Kyiv.

Det lykkedes dog ikke for de russiske styrker at erobre byen. Siden da har deres fokus primært været rettet mod det østlige og sydlige Ukraine.

/ritzau/