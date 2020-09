Rusland beskylder Tyskland for grundløs påstand om forgiftning

Tysklands påstand om forgiftning af russisk oppositionspolitiker kan skabe diplomatisk krise, advarer Moskva.

Rusland beskylder Tyskland for at fremsætte "grundløse" påstande om den formodede forgiftning af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det russiske udenrigsministerium indkaldte onsdag den tyske ambassadør i Moskva, Geza Andreas von Geyr, til en samtale om de "grundløse beskyldninger".

Ambassadøren blev på mødet advaret om risikoen for en diplomatisk krise mellem de to lande på grund af "Berlins åbenlyse udnyttelse af (Navalnyj) situationen til at miskreditere vores land".

Aleksej Navalnyj, der er kendt som stærk kritiker af Vladimir Putins regering, blev for få uger syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva.

Efterfølgende blev han lagt i kunstig koma. Ifølge Tyskland, hvor han senere blev fløjet til for at få behandling, blev han forgiftet med nervegiften Novitjok.

Rusland har tidligere bedt den tyske regering om at fremsende beviser, deriblandt medicinsk dokumentation, for påstanden om nervegiften.

Hvis Tyskland ignorerer anmodningen fra Moskva, vil det blive anset som en "fjendtlig provokation", som vil påvirke relationerne mellem landene, meddeler udenrigsministeriet i Moskva.

/ritzau/