Rusland beskylder Ukraine for endnu et fejlslagent droneangreb

Ruslands luftforsvarssystemer har natten til søndag skudt en drone ned over Belgorod-regionen i det sydlige Rusland.

Det oplyser Ruslands forsvarsministerium ifølge Reuters.

Ifølge ministeriet er det Ukraine, der har sendt dronen ind over Rusland.

- Der er ingen tilskadekomne og ingen ødelæggelser, står der i en udtalelse, som er udsendt af Ruslands forsvarsministerium på beskedtjenesten Telegram.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fremgår videre, at dronen blev skudt ned omkring klokken 04 lokal tid.

Reuters har ikke kunnet få oplysningerne om hændelsen bekræftet af uafhængige kilder.

Belgorod-regionen grænser op til Ukraine. Rusland har tidligere beskyldt Ukraine for at udnytte "terrorgrupperinger", der befinder sig tæt på Belgorod, til at udføre angreb mod regionen.

Ukraines regering har på den anden side hævdet, at militser, der angriber Belgorod fra Ukraine, er russere, som er modstandere af præsident Vladimir Putins regime.

Det sker med jævne mellemrum, at Rusland beskylder Ukraine for at sende droner inde over russisk territorium.

Så sent som natten til lørdag forlød det, at Ukraine havde forsøgt at angribe Krim-halvøen med 20 droner. Alle droner blev dog enten skudt ned eller "neutraliseret" ved hjælp af elektronisk udstyr.

Artiklen fortsætter under annoncen

Krim-halvøen blev annekteret af Rusland, efter at landet indtog den ukrainske halvø i 2014.

Det er ikke kun Ukraine, der anklages for ganske ofte at ty til droneteknologien for at ramme mål på fjendens territorium. Beskyldningerne går også den anden vej.

Flere gange er droner blevet skudt ned i og omkring den ukrainske hovedstad, Kyiv. Også Odesa-regionen og havnebyen Odesa ved Sortehavet har ifølge Ukraine været mål for russiske droneangreb flere gange.

Brugen af drone ser ud til at være intensiveret i 2023 sammenlignet med sidste år, hvor Rusland indledte sin krig mod Ukraine.

/ritzau/