Rusland beskylder Ukraine for over 100 angreb på ni dage

Ruslands efterretningstjeneste FSB beskylder Ukraine for at have angrebet russisk territorium over 100 gange alene i oktober.

I de seneste dage er i alt 32 landsbyer og mindre byer i de russiske regioner Bryansk, Kursk og Belgorod blevet ramt af morterangreb.

De tre regioner ligger alle tæt på grænsen til Ukraine.

Ifølge FSB er antallet af angreb fra ukrainsk side øget markant.

- Siden begyndelsen af oktober er antallet af angreb fra ukrainske væbnede enheder mod Ruslands grænseterritorium steget betragteligt, skriver FSB i en meddelelse.

- Over 100 bombardementer er registreret 32 steder.

Angiveligt er der skudt raketter, artilleri og morterer over grænsen, ligesom der er brugt droner.

Én person skal være dræbt og fem såret i angrebene, meddeler FSB. Desuden skal to elværker, 11 huse og to administrative bygninger være ødelagt i angrebene, skriver tjenesten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det er ikke muligt at få bekræftet oplysningerne fra uafhængig side.

FSB har ansvar for grænsesikkerheden i Rusland.

Rusland invaderede Ukraine den 24. februar. Siden da har russerne flere gange beskyldt ukrainske styrker for at angribe småbyer på den russiske side af grænsen.

/ritzau/dpa