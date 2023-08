Rusland beskyldes for droneangreb på kornlagre i Ukraine

Rusland har natten til onsdag anvendt droner til at angribe Ukraines Odesa-region og flere mål ved floden Donau.

Det oplyser Ukraines militær på beskedtjenesten Telegram ifølge Reuters.

- Fjenden ramte faciliteter, der bruges til opbevaring af korn, og et kompleks til produktion og omskibning i Donau-regionen.

- En brand brød ud i varehusene og blev hurtigte inddæmmet. Brandfolk arbejder fortsat, skriver militæret onsdag morgen.

Odesa-regionen ligger i den sydvestlige del af Ukraine ud mod Sortehavet. Storbyen Odesa har en havn, som både før og under krigen i Ukraine har været anvendt til at udskibe korn.

En kornaftale mellem Rusland og Ukraine sikrede fra sommeren 2022 og cirka et år frem, at fragtskibe kunne sejle til og fra blandt andet Odesa uden at risikere at blive angrebet af Rusland.

Aftalen har Rusland dog valgt at træde ud af ved ikke at indvilge i en forlængelse af den.

Meldingen om droneangrebene på ukrainsk territorium kommer, få timer efter at flere droner er blevet skudt ned i Ruslands hovedstad, Moskva.

Droner bliver jævnligt opdaget over både russisk og ukrainsk territorium. Nogle gange når de at angribe. Men ofte bliver de skudt ned af de militære luftforsvarssystemer, inden de når at gøre skade.

Særligt for beboerne i Moskva er det blevet en nærmest daglig hændelse med droneangreb og -nedskydninger. Her påvirker dronerne ofte flytrafikken, som flere gange på det seneste er blevet indstillet.

Også Odesa-regionen har flere gange de seneste måneder været mål for droneangreb.

Der er foreløbig ingen meldinger om, at nogen skal være kommet til skade i angrebene mod Odesa-regionen og området langs Donau natten til onsdag.

