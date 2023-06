Rusland betalte Wagner-gruppe en milliard dollar på et år

Rusland har brugt 86 milliarder rubler - svarende til én milliard dollar eller 6,8 milliarder kroner - på den private hær Wagner-gruppen i løbet af et år.

Det oplyser Ruslands præsident, Vladimir Putin, tirsdag.

- Vi har fuldt og helt finansieret denne gruppe, siger Putin ifølge nyhedsbureauet dpa på et møde med ansatte i det russiske forsvarsministerium.

Officielt har både Putin og Wagner-gruppens chef, Jevgenij Prigozjin, hidtil betegnet Wagner-gruppen som en privat militær virksomhed.

Milliardbeløbet blev brugt i perioden maj 2022 til maj 2023.

Prigozjin har tjent et næsten tilsvarende beløb i samme periode på sine mad- og cateringselskaber, siger Putin.

Prigozjins selskab, Concord, har kontrakt på at levere mad til hæren.

- På et år tjente ejeren af Concord 80 milliarder rubler fra staten for at levere mad og andre relaterede ydelser til hæren, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau Tass.

Lørdag brugte Putin betegnelsen "forrædere" om Wagner-gruppens leder og soldater.

Fredag havde Wagner-gruppen - der angiveligt tæller 25.000 mand - indledt, hvad Putin betegnede som et "væbnet mytteri".

Den havde forladt slagmarken i det østlige Ukraine, krydset grænsen til Rusland og taget kontrol med et militært kontrolcenter i Rostov i det sydlige Rusland.

Det udviklede sig dramatisk lørdag, hvor gruppen indledte en march mod den russiske hovedstad, Moskva.

Prigozjins soldater regnes for at være de mest effektive - og brutale - styrker, der hidtil har kæmpet i den 16 måneder lange krig i Ukraine.

/ritzau/