Rusland blokerer for FN-overvågning af sanktioner mod Nordkorea

Rusland har torsdag nedlagt veto mod at forlænge mandatet til et ekspertpanel, der holder øje med overholdelsen af FN-sanktioner mod Nordkorea.

Imens beskylder USA og andre lande Nordkorea for at have overført våben til Rusland.

De skal være blevet brugt i krigen mod Ukraine.

Både Ruslands og Nordkoreas regering har afvist beskyldningen, men gav sidste år håndslag på at øge deres militære samarbejde.

- Det her svarer næsten til at ødelægge et overvågningskamera for at undgå at blive taget på fersk gerning, siger Sydkoreas FN-ambassadør, Joonkook Hwang, om det russiske veto.

Kina afstod fra at stemme torsdag. Resten af de 13 medlemmer af FN's Sikkerhedsråd stemte for at forlænge mandatet.

Den russiske FN-ambassadør, Vasilij Nebenzja, har sat spørgsmålstegn ved ekspertpanelets arbejde.

Han sagde før afstemningen:

- Dets arbejde er i stigende grad reduceret til at fremme en vestlig tilgang og at genoptrykke partisk information, analysere nyhedsoverskrifter og billeder af dårlig kvalitet.

Nordkorea har siden 2006 været underlagt FN-sanktioner for landets missil- og atomprogrammer.

Det uafhængige ekspertpanel har stået for at overvåge overholdelsen af sanktionerne 15 år.

Hvert halve år har det aflagt rapport til Sikkerhedsrådet og er kommet med anbefalinger til tiltag.

Det nuværende ekspertpanels mandat udløber 30. april.

Panelets seneste rapport blev offentliggjort tidligere på måneden.

I den står der, at panelet er ved at efterforske en række mistænkte cyberangreb, som skal være udført af Nordkorea.

De skal have indbragt tre milliarder dollar - svarende til omkring 21 milliarder kroner - til at udvikle det nordkoreanske atomprogram.

Der har i flere år været splittelse i Sikkerhedsrådet om, hvordan man skal forholde sig til den nordkoreanske regering.

Rusland og Kina har sagt, at sanktionerne ikke hjælper og ønsker, at der slækkes på dem. Samtidig mener de, at USA og Sydkorea tirrer Nordkorea ved at foretage fælles militærøvelser.

USA beskylder på den anden side Kina og Rusland for at give Nordkorea mod på mere ved at beskytte landet mod sanktionerne.

