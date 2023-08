Rusland blokerer for FN-sanktioner mod uroplagede Mali

Rusland har onsdag i FN's Sikkerhedsråd blokeret for en resolution, der havde til formål at forlænge en række sanktioner mod personer, som truer den skrøbelige fred i det vestafrikanske land.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

De nuværende sanktioner blev vedtaget i 2017. De omfatter rejseforbud og indefrysning af værdier.

Rusland kan som et af FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer til enhver tid blokere for vedtagelsen af nye resolutioner.

- På trods af det faktum, at vi gentagne gange har opfordret til en konstruktiv tilgang og et fornuftigt kompromis, tog teksterne på ingen måde højde for den maliske side eller Den Russiske Føderations position, siger Vassily Nebenzia, der er Ruslands udsendte i FN's Sikkerhedsråd.

De øvrige permanente medlemmer er USA, Storbritannien, Kina og Frankrig.

Sikkerhedsrådet har 15 medlemmer i alt. 13 af de 15 medlemmer stemte for resolutionen. Mens Rusland nedlagde veto, afholdt Kina sig fra at stemme.

Rusland fremsatte til gengæld et forslag om at forlænge sanktionerne vedrørende Mali i ét år mod, at overvågningen af de sanktionerede parter til gengæld straks stoppes.

Rusland var dog det eneste land, der stemte ja til forslaget i Sikkerhedsrådet.

Militærjuntaen, som leder Mali, samarbejder med den russiskledede lejehær Wagner-gruppen. Wagner-gruppen har ifølge Reuters omkring 1000 soldater til stede i det vestafrikanske land.

Malis militærjunta skrev i et brev til FN's Sikkerhedsråd tidligere i august, at den opfordrede rådet til at ophæve de eksisterende sanktioner.

Med Ruslands veto ophæves sanktionerne torsdag.

Uafhængige observatører, der overvåger, om FN's resolutioner bliver overholdt, har for nylig oplyst til FN' Sikkerhedsråd, at Malis militær og dets udenlandske samarbejdspartnere bruger vold mod kvinder og begår andre "alvorlige menneskerettighedsbrud" for at sprede frygt.

Malis udenlandske samarbejdspartnere menes i den forbindelse at dække over Wagner-gruppen.

