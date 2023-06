Rusland brød menneskerettigheder efter forgiftning af Navalnyj

Rusland har langtfra gjort nok for at opklare, hvem der stod bag forgiftningen af oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyj i 2020.

Den manglende efterforskningen udgør et decideret brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Det fastslår Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMK) i en dom, der er afsagt tirsdag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge domstolen nægtede Rusland at iværksætte en egentlig politimæssig efterforskning, efter at Navalnyj blev alvorligt syg og viste tegn på forgiftning.

Rusland undlod "at undersøge anklagerne om et muligt politisk motiv bag drabsforsøget og om statslige agenters mulige involvering", fremgår det af dommen fra menneskerettighedsdomstolen.

Som kompensation skal den russiske stat betale 40.000 euro - svarende til cirka 300.000 kroner - til Navalnyj.

Da den fremtrædende kritiker af styret i Rusland blev bragt til behandling på et hospital i Tyskland, stod det klart, at han var blevet forgiftet.

EMK fremhæver i sin dom, at prøver, der blev taget under Navalnyjs behandling i Tyskland, beviste, at der var tale om en forgiftning.

Forgiftningen skete ved hjælp af nervegiften Novitjok.

Russisk politi iværksatte en form for undersøgelse af sagen. Men den var yderst mangelfuld, fastslår domstolen.

Eksempelvis blev Navalnyj ikke inddraget i efterforskningen.

De undersøgelser, som de russiske myndigheder foretog, kunne ifølge dommen hverken bruges til at fastlægge hændelsesforløbet eller til at finde frem til en gerningsmand.

Der er således heller aldrig nogen, der er blevet dømt for forgiftningen.

Efter forgiftningen var Navalnyj i koma og blev lagt i respirator. Han kom sig siden og rejste tilbage til Rusland.

Ved hjemkomsten i januar 2021 blev han anholdt. Siden har han været indsat i en straffekoloni, hvor han blandt andet afsoner en dom for påstået bedrageri.

/ritzau/