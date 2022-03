Rusland bruger atomkraftværk til at sikre sig magten i Ukraine

Det fuldstændig efter bogen om krigsstrategier, at Rusland har overtaget Ukraines største atomkraftværk i byen Zaporizjzja.

Det er et oplagt mål.

Værket leverer 20 procent af landets årlige elproduktion. Derfor er det en kritisk del af landets infrastruktur.

Sådan lyder vurderingen fra Kristian Lindhardt. Han er major og militæranalytiker ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

- Det er en oplagt måde at få kontrol over landet på. Jo mere infrastruktur, man har kontrol over, des større magt har man over tingenes gang i en krig, siger han.

- Sammenhængskraften i ethvert samfund er bundet op på ting som el- og vandforsyning, veje, broer og kommunikation. Det er grundlæggende institutioner, som er meget vigtige.

Militæranalytikeren påpeger, at Ruslands tidligere mål understreger det samme.

- De er gået efter regeringskontorer, ministerier, telemaster og sådan noget.

- De prøver at bryde sammenhængskraften i det ukrainske samfund, som er det, der bakker om landets militær. Uden opbakningen svækkes forsvaret, siger Kristian Lindhardt.

Han vurderer, de russiske styrker vil gå efter landets øvrige atomkraftværker.

De vil også forsøge at ramme kritisk civil infrastruktur som vand-, varme- og fødevareforsyning.

Men den trafikale infrastruktur vil de ikke bombe, vurderer Lindhardt. Den skal de nemlig selv bruge til at rykke egne styrker frem.

- De vil være forsigtige med at bombe den slags og hellere besætte det med soldater, siger han.

Ruslands militære fremrykning er et eksempel på, hvordan mange militære operationer historisk er startet.

Analytikeren nævner Natos indrykning i Beograd i 1999 som eksempel.

- De meget centrale ting, som havde stor betydning for det civile serbiske samfund - radiomaster og den slags - smadrede de, så serberne havde svært ved at styre deres land, siger Kristian Lindhardt.

