Ukrainske Tatiana blev bortført af otte russiske mænd: Det værste var at høre skridt og ikke vide, om jeg ville blive forhørt eller voldtaget

Ruslands hær vinder terræn i Ukraine, og for civile ukrainere venter en tilværelse med tortur og voldtægt. For Kreml er seksuel vold en del af krigsførelsen. De forsøger at knække os og udrydde al ukrainsk identitet, siger Tatiana Tipakova, som blev holdt fanget og mishandlet