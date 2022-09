Rusland: Der er observatører og journalister til folkeafstemning

Russiske udmeldinger i forbindelse med folkeafstemning er et forsøg på at legitimere valget, mener forsker.

Fredag er der begyndt en fem dage lang folkeafstemning i de ukrainske regioner Donetsk, Luhansk og Kherson og Zaporizjzja.

Indbyggerne skal her stemme om, hvorvidt regionerne skal indlemmes i nabolandet Rusland.

I løbet af dagen er der kommet flere meldinger fra Rusland.

Blandt andet beretter det russiske nyhedsbureau Tass om, at 550 journalister fra ni lande er akkrediteret til at dække valget.

Artiklen fortsætter under annoncen

1000 observatører vil følge afstemningen, har de russiske myndigheder og prorussiske ledere oplyst ifølge Tass.

Af dem er der også observatører fra Frankrig og USA, har Marija Zakharova der er talskvinde for Ruslands Udenrigsministerium, sagt.

Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) mener, at udmeldingerne skal skabe legitimitet for afstemningen.

- De forsøger at skabe en form for legitimitet omkring afstemningerne ved at sige "der er både internationale observatører og journalister, og de kigger os over skulderen og overvåger, at alt går rigtigt til", siger han.

Han forklarer, at der kun er tale om en overfladisk legitimitet. Når folk blot læser, hvor mange internationale journalister og observatører, der er til stede, kan man få det indtryk, at de kigger russerne over skulderen.

De kan ses som en garanti for, at alt er gået rigtigt til.

- Men det er det ikke. Det russerne gør, det er, at de pakker de her forskellige medie- og valgobservatørkorps med deres venner.

- Det kan være fra de lande, som de er allierede med. Det kan være valgobservatører fra Belarus, men det kan også være enkeltpersoner fra for eksempel Danmark, Norge eller andre steder, siger han.

Flemming Splidsboel Hansen fortæller at prorussiske enkeltpersoner kan tage til Ukraine af egen drift og dokumentere, at alt er gået rigtigt til.

- Så det er også koreograferet, det, der kommer til at ske. Det gør man fra styrets side for at forsøge at skabe en form for legitimitet, siger han.

/ritzau/