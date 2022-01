Rusland efter diplomatisk uge: Vesten er på helt anden kurs

Russiske topdiplomater har i denne uge mødtes med blandt andet USA og Nato for at diskutere Ukraine-situation.

Vesten og Rusland er på "helt forskellige spor".

Det er meldingen fra Dmitrij Peskov, talsmand for den russiske regering, trods en uge med intense diplomatiske samtaler.

- Der er nogle forståelser mellem os. Men generelt, i princippet, kan vi nu sige, at vi forbliver på forskellige spor. Helt forskellige spor.

- Og det er ikke godt. Det er foruroligende, siger han i et interview med tv-kanalen CNN søndag.

I løbet af denne uge har russiske topdiplomater mødtes med forskellige parter - herunder USA og Nato - for at diskutere situationen med Ukraine.

Anledningen er, at forholdet mellem Rusland og Ukraine er særdeles anspændt for tiden.

Rusland har blandt andet opmarcheret op mod 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion.

Samtalerne har dog ikke umiddelbart gjort situationen mindre anspændt.

Vestlige stormagter har igen og igen advaret Rusland mod at angribe Ukraine. Det vil medføre "enorme" konsekvenser, som umiddelbart vil være i form af sanktioner og ikke militære interventioner.

Rusland har omvendt flere gange afvist at have intentioner om at angribe Ukraine trods den militære oprustning. Det gør Peskov igen søndag.

- Ingen truer nogen med militær handling. Det vil være vanvid at gøre det. Men vi vil være klar til at svare igen, siger han.

USA's efterretninger peger i en anden retning end Peskovs udtalelser.

Fredag meddelte Det Hvide Hus, at en gruppe russiske soldater ifølge USA's oplysninger angiveligt er ved at forberede sig på at udføre en særlig type operation i det østlige Ukraine.

Ifølge USA forbereder Rusland en "false flag"-operation. Det er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag.

Det skal efterfølgende kunne bruges som undskyldning for et angreb.

Rusland overvejer ifølge de amerikanske oplysninger at indlede en "false flag"-mission "flere uger" før en militær invasion i Ukraine.

John Kirby, der er talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, kalder USA's efterretninger for "meget troværdige".

