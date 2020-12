Rusland er gået i gang med massevaccinering

Lørdag fik tusinder af frivillige russere, der tilhører en risikogruppe, de første vacciner mod coronavirus.

70 klinikker i Moskva kunne lørdag tilbyde de første skud coronavaccine til nogle af de mest udsatte grupper, herunder læger, lærere og socialarbejdere.

Det er den første større udrulning af den russiske vaccine, der har fået navnet Sputnik V.

- I løbet af de første fem timer har 5000 mennesker meldt sig til at få et stik – lærere, læger, socialarbejdere, som er dem, der i dag i størst grad risikerer deres helbred og liv, skriver Moskvas borgmester, Sergej Sobjanin, på sin hjemmeside.

En af de første, der blev vaccineret i den russiske hovedstad lørdag, er Nadesjda Ragulina, der er administrator på en klinik i Moskva.

Hun fortæller, at hun vil have vaccinen efter at have set utallige coronapatienter på klinikken.

- Det er min egen beslutning. Der er også folk tæt på mig, der har været smittet med corona. Derfor vil jeg gerne beskytte mig selv og min familie og opnå immunitet, siger hun til den statslige russiske tv-station Rossiya-24.

I forvejen har Rusland vaccineret over 100.000 mennesker, der tilhører risikogrupperne. Det oplyste sundhedsminister Mikhail Murasjko tidligere på ugen.

Præsident Vladimir Putin siger, at Rusland kan have to millioner vacciner klar inden for få dage.

Rusland var et af de første lande der meddelte, at man var i gang med at udvikle en vaccine. Og det var også et af de første lande til at meddele, at Sputnik-vaccinen var godkendt.

Men forskere har kritiseret processen for at have været for hurtig, og at vaccinen er blevet godkendt, inden at de test, der skal vise om den er tilstrækkeligt sikker og effektiv, er fuldført.

Sputnik-vaccinen består af to indsprøjtninger, der skal gives med tre ugers mellemrum.

