Rusland er truet af en statsbankerot som kan gøre en ond økonomi værre

Da Ruslands hær for snart tre uger siden gik ind i Ukraine, var svaret fra omverdenen sanktioner.

Med nogle af de skrappeste tiltag på den front nogensinde håbede USA, EU og andre lande fra Vesten at ramme den russiske økonomi hårdt.

Det er lykkedes.

På tre uger er Ruslands bruttonationalprodukt decimeret, landet har mistet adgang til en stor del af sine valutareserver, og udenlandske firmaer har trukket sig på stribe.

Onsdag bliver måske en nøgledag, for her vil Rusland - i hvert fald ifølge nogle markedsanalytikere - misligholde sin statsgæld.

Læs mere om, hvad der sker, og hvad det kan komme til at betyde, her:

* Går Rusland statsbankerot?

Det kommer an på, hvem man spørger.

Rusland har en af de laveste gældsbyrder i verden målt i forhold til bnp. Men landet har noget gæld i udenlandsk valuta, som det løbende skal betale af på.

Onsdag gælder det to afdrag på i alt 117 millioner dollar. Det svarer til knap 800 millioner kroner.

Det er småpenge i det store billede.

Men lige nu har Rusland formentlig ikke adgang til den mængde dollar på grund af sanktionerne, som afskærer landet fra mange af de penge, der står i fremmed valuta.

Derfor taler både økonomer og kreditvurderingsbureauer uden for Rusland nu om en høj sandsynlighed for det, der på engelsk hedder en "default" - en misligholdelse af gæld.

På dansk bliver det oftest kaldt en teknisk statsbankerot eller konkurs.

Teknisk set kan russerne dog udskyde betalingen - og dermed den tekniske bankerot - med op til 30 dage.

* Hvad siger russerne selv?

De mener, at det er at tage munden for fuld at snakke om en default.

Finansminister Anton Siluanov siger nemlig, at det er "helt rimeligt", hvis landet i stedet betaler af på gælden i rubler, hvis det ikke kan få adgang til sine dollar eller andre valutareserver.

- Er det en default? Fra Ruslands synspunkt lever vi op til vores forpligtelser, siger han til russisk stats-tv ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den mening er der dog mange udefra, der er uenige i, og landet risikerer stadig at udløse en default, hvis det ikke lever op til de oprindelige gældsbetingelser.

Desuden er der tvivl om, hvorvidt selv rublerne kan udbetales til Ruslands kreditorer på tværs af landegrænser, uden at det er i strid med sanktionerne, skriver avisen Financial Times.

* Hvad vil en default betyde for Rusland?

Paradoksalt nok er det ikke så stor en risiko for Rusland i den særlige situation, landet befinder sig i, som det ellers ville være.

Normalt udløser en default et stort tillidsbrud til et land og medfører et kursdyk for valutaen, stigende inflation, høje renter og potentielt et økonomisk krak.

Men alle de ting sker allerede i Rusland på grund af sanktionerne.

Flere analytikere taler dog alligevel om, at det kan begrænse præsident Vladimir Putins handlefrihed yderligere.

Dels vil det blive sværere at finde nogen, der vil låne Rusland flere penge, og dels vil de kræve højere renter til gengæld.

Og i det lange løb håber Vesten, at det vil gøre det mere besværligt at finansiere angrebet på Ukraine.

* Hvad med dem, der har penge i klemme?

Ved en default indledes der typisk en forhandling, som blandt andet kan munde ud i en mindre nedskrivning af gælden.

Det er også muligt, at parterne ender i retten.

Men på grund af den særlige situation med krig og sanktioner, er det tvivlsomt, om tvisten kan løses på sædvanlig vis, skriver Financial Times.

I stedet må Ruslands kreditorer formentlig sluge et vist tab.

På den korte bane er det som nævnt ikke store beløb, der er i spil.

Men på længere sigt har Ruslands erhvervsliv fire gange så meget gæld som staten.

Begynder den at blive misligholdt, er der tale om væsentligt større finansielle dominobrikker.

/ritzau/