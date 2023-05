Rusland erklærer Greenpeace for uønsket i landet

Rusland erklærer miljøorganisationen Greenpeace for "uønsket" i landet. Det meddeler statsanklageren i Moskva fredag ifølge russiske medier.

I en meddelelse fra statsanklageren hedder det, at Greenpeace "truer grundlaget for Ruslands forfatningsmæssige orden og sikkerhed".

Det skriver det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Greenpeace anklages for at have organiseret "informationskampagner og demonstrationer, som ikke er koordineret med myndighederne".

Organisationen har ifølge statsanklageren også "hindret implementeringen af infrastruktur- og energiprojekter, som er til gavn for landet".

Det skriver nyhedsbureauet Ria ifølge NTB.

Rusland har tidligere erklæret en lang række ngo'er for "uønskede organisationer".

Det gælder især menneskeretsgrupper og kritikere af præsident Vladimir Putin. Også kritiske medier er blevet føjet til den russiske stats liste over såkaldt uønskede organisationer.

Det indebærer, at organisationens arbejde bliver ulovligt. Medarbejdere i de ngo'er, der bliver stemplet som "uønskede", risikerer at blive retsforfulgt.

Særligt efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 er der sket en stigning i antallet af organisationer, der bliver erklæret "uønskede" eller bliver stemplet som "udenlandske agenter".

Det er oftest grupper eller personer i opposition til Ruslands regering, som anklages for at modtage støtte fra udlandet.

Greenpeace har ifølge den russiske statsanklager også finansieret såkaldte udenlandske agenters aktiviteter.

