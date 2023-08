Rusland: F-16-fly viser Vestens voksende indblanding

Vesten blander sig mere og mere i konflikten i Ukraine, siger Marija Zakharova, talskvinde for Ruslands udenrigsministerium.

I en erklæring, som det russiske nyhedsbureau Tass, refererer, siger hun, at lande, der leverer fly og helikoptere til Ukraine, øger deres involvering i konflikten.

Hun nævner specifikt Holland, Danmark og Norge, der alle har lovet ukrainerne F-16-fly.

Også Sverige og Tjekkiet bliver nævnt.

- Den tjekkiske hær planlægger at sende russisk-lavede Mi-24B-helikoptere til Kyiv, efter at det har modtaget amerikanske helikoptere. I sidste uge kom der efter Zelenskyjs tiggertur til europæiske lande, herunder Holland, Danmark, Norge og Sverige, nyheder om, at landene vil give F-16-fly til Kyiv, siger hun.

Zelenskyj er Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

- Alle disse skridt bekræfter de vestlige landes fjendtlige holdning over for Rusland og deres voksende involvering i konflikten rundt om Ukraine.

Hun siger videre, at det "nynazistiske regime", som Rusland kalder Ukraines ledelse, prøver at distrahere "de vestlige sponsorer fra de problemer, som Ukraine har ved fronten", herunder den fejlslagne såkaldte offensiv," ved at angribe civile faciliteter i Rusland.

Talskvinden lægger ikke op til, at der er åbninger på vej, når det gælder mulighederne for at stoppe krigen.

Rusland kalder stadig krigen for en "speciel militær operation".

Og Ruslands mål er fortsat, siger hun ifølge Tass, at "afmilitarisere og afnazificere" Ukraine og fjerne trusler mod Ruslands sikkerhed.

Rusland angreb Ukraine den 24. februar 2022 og erklærede dengang også, at Ukraine ledes af nynazister, der skal fjernes.

