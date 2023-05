Rusland: F-16-leverancer vil sætte spørgsmålstegn ved Nato's rolle

At overdrage F-16-fly til Ukraine vil sætte spørgsmålstegn ved Nato's involvering i landets krig med Rusland.

Det siger Ruslands ambassadør i Washington D.C., Anatolij Antonov, mandag på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Ukraine har hverken infrastruktur eller de nødvendige piloter og vedligeholdelsespersonaler til at betjene F-16, siger han.

- Hvad vil der ske, hvis de amerikanske jagerfly letter fra Nato-flyvebaser under kontrol af udenlandske "frivillige"?

Det er uklart, præcis hvad han mener med det.

Rusland er adskillige gange før kommet med tilsyneladende tomme trusler om repressalier i forbindelse med vestlige leverancer af våben og militært udstyr til Ukraine.

USA's præsident, Joe Biden, gav fredag sin opbakning til at give ukrainske piloter træning i at betjene F-16-fly.

Samtidig har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, forsikret USA om, at flyene ikke vil blive brugt til angreb på russisk territorie.

Anatolij Antonov siger mandag også, at man vil betragte angreb på den annekterede Krim-halvø som ethvert andet angreb på russisk territorie.

- Det er vigtigt, at USA har fuld klarhed over det russiske modsvar, siger han.

Ukraine har ifølge Reuters på det seneste intensiveret sine angreb på russisk-besatte områder på især Krim, som Rusland har annekteret siden 2014.

Vestlige lande har været tilbageholdende med at sende jagerfly til Ukraine af frygt for, at Rusland vil betragte det som en overskridelse af dets røde linje.

Om og i så fald hvornår Ukraine får F-16-fly fra Vesten, og hvilke lande Ukraine vil få dem fra, er foreløbig uvist. Men Zelenskyj er sikker på, at de er på vej.

- Vi får flyene. Jeg kan endnu ikke sige hvor mange. Det er ikke en hemmelighed. Jeg ved det ikke selv, sagde Zelenskyj under et pressemøde på G7-topmødet søndag ifølge Reuters.

/ritzau/