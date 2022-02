Dette års Eurovision bliver uden russisk deltagelse, efter at landet har invaderet Ukraine.

Rusland får ikke lov at deltage i melodigrandprix i år

Rusland bliver udelukket fra dette års internationale melodigrandprix, Eurovision.

Det oplyser arrangøren bag, European Broadcasting Union (EBU), i en pressemeddelelse fredag.

Afgørelsen kommer, efter at Rusland torsdag invaderede Ukraine.

Fra både dansk og norsk side har meldingen været, at landet med præsident Vladimir Putin i spidsen ikke skal have lov til at deltage i den europæiske sangkonkurrence dette forår.

Desuden har Finland truet med at boykotte finalen, hvis Rusland ikke blev udelukket, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Beslutningen afspejler bekymring for, at i lyset af den hidtil usete krise i Ukraine, ville inkluderingen af en russisk deltagelse i dette års grandprix bringe konkurrencen i "miskredit", lyder det i pressemeddelelsen.

Beslutningen er også baseret på "arrangementets regler og EBU's værdier".

- EBU er en apolitisk medlemsorganisation af tv- og radiostationer, der er forpligtet til at opretholde værdierne af public service, fremgår det.

EBU understreger, at organisationen tog sig tid til at rådføre sig bredt blandt sine medlemmer, før beslutningen blev truffet.

Torsdag efter Ruslands angreb mod Ukraine lød det i en udtalelse fra EBU, at Rusland fortsat var velkommen i forårets finale.

EBU fortalte dog også, at man bliver ved med at følge situationen.

Dette års finale i Eurovision finder sted i maj. Det afholdes i Torino i Italien.

Finalen afholdes i Italien, fordi den italienske deltager, Måneskin, løb med sejren i 2021.

Endnu er der ikke fundet en dansk deltager til dette års finale. Det sker først i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix, der i år afholdes 5. marts.

Her er det otte artister, der kommer til at konkurrere om, hvem der skal repræsentere Danmark i Italien.

