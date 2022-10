Rusland: Facebook er en ekstremistisk organisation

Meta, Facebooks moderselskab, blev tidligere i år dømt af russisk domstol for "ekstremistiske aktiviteter".

Rusland har tirsdag tilføjet Meta, der er det sociale medie Facebooks moderselskab, til landets liste over ekstremistiske organisationer. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Det er det russiske finanstilsyn, Rosfinmonitoring, der har valgt, at det amerikanske firma skal på listen.

I juni afslog en domstol i Moskva Metas appel over en dom, hvor selskabet var blevet dømt for "ekstremistiske aktiviteter" i marts. I retten lød det fra Metas advokat, at Meta ikke står bag ekstremistiske aktiviteter og er mod russofobi.

Efter dommen blev både Facebook og Instagram, der er nogle af de selskaber, Meta står bag, forbudt i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Begge var dog allerede lukket ned.

Da præsident Vladimir Putin gav de væbnede styrker ordre til at gå ind i Ukraine den 24. februar, blokerede de russiske myndigheder både Facebook og Instagram samt Twitter.

Facebook, fordi det har begrænset russiske medier adgang, og Instagram, fordi det er tilladt for ukrainske, polske og russiske brugere at opfordre til vold mod russere og russiske soldater.

Meta meddelte den 10. marts, at platformen i modsætning til normalt ville tillade erklæringer som "død over de russiske invasionsstyrker", men ikke klare trusler mod civile.

Meta s øverste leder for globale anliggender, Nick Clegg, har senere justeret udmeldingerne, så de nye regler kun gælder for personer, der anvender de to sociale medieplatforme i Ukraine.

Den russiske efterretningstjeneste, FSB, spillede under retssagen en vigtig rolle. Blandt andet lød det fra en talsmand, at " Meta -organisationens aktiviteter er rettet mod Rusland og dets væbnede styrker".

Hvad det præcis betyder for Meta at være på listen over ekstremistiske organisationer, vides ikke.

/ritzau/