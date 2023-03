Rusland fnyser ad arrestordre på Putin: Det betyder intet

Det har tilsyneladende ikke skabt stor panik i Rusland, at Den Internationale Straffedomstol (ICC) fredag har udstedt en arrestordre på Vladimir Putin.

I hvert fald bliver ordren over en bred kam affejet af landets politiske top.

Dmitrij Peskov, der er talsmand for det russiske præsidentkontor, kalder arrestordren for "skandaløs og uacceptabel".

Han understreger desuden, at Rusland ikke anerkender domstolen.

- Derfor er alle den her slags beslutninger ugyldige for Rusland i en retsmæssig sammenhæng, lyder det fra Peskov.

Arrestordren betyder, at Rusland risikerer at blive anholdt, hvis han skulle rejse til et af de 123 lande, der har ratificeret ICC-statutten og dermed er medlem af domstolen. Det gælder blandt andet Danmark.

Heller ikke Marija Zakharova, der er talsperson for det russiske udenrigsministerium, giver dog meget for ordren.

- Den Internationale Straffedomstols beslutninger har ingen betydning for vores land - herunder fra et retsmæssigt synspunkt. Rusland har ikke ratificeret domstolens statut og står ikke til ansvar for den, siger hun.

Rusland, som ikke er medlem af ICC, kan uden konsekvenser afvise at udlevere Putin til domstolen, der ligger i hollandske Haag.

Derfor anses domstolens arrestordrer også ofte som værende symbolske.

Det er ikke kun Putin, der har fået en arrestordre stemplet på sit navn.

Også Marija Aleksejevna Lvova-Belova, der er Ruslands kommissær for børns rettigheder, er blevet beordret anholdt af ICC.

Hun er blandt andet i fokus, fordi Rusland af FN anklages for at deportere ukrainske børn til områder under russisk kontrol.

Hun siger fredag, at arrestordren faktisk bør tolkes positivt.

- Det er skønt, at det internationale samfund sætter pris på vores arbejde med at hjælpe vores lands børn. At vi ikke efterlader børnene i krigszoner, at vi fjerner dem og skaber gode forhold for dem, siger hun.

Den tidligere russiske præsident, Dmitrij Medvedev, der ofte udtaler sig bramfrit på sociale medier, sammenligner arrestordren med toiletpapir.

- Den Internationale Straffedomstol har udstedt en arrestordre på Vladimir Putin. Jeg behøver ikke at forklare, HVOR det her papir bør bruges, skriver den tidligere præsident på Twitter og tilføjer en emoji af toiletpapir.

