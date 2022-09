Rusland: Folkeafstemninger i Donbas følger FN's regler

1000 observatører vil følge den folkeafstemning, som fredag er gået i gang i de "befriede områder" Luhansk, Donetsk og andre dele af Ukraine.

Det oplyser de russiske myndigheder og prorussiske ledere ifølge det russiske nyhedsbureau Tass. Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine kendes som regionen Donbas.

Alt foregår efter bogen og internationale normer, påpeger de.

Folk i de russiskbesatte områder skal svare på, om de for fremtiden ønsker at være en del af Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA og Europa fordømmer den såkaldte folkeafstemning og siger, at det er et forsøg på ad bagvejen at gøre ukrainsk land til en del af Rusland.

Valgkomitéen i Donetsk i det østlige Ukraine oplyser ifølge Tass, at næsten 1000 observatører er til stede i provinsen i det østlige Ukraine.

Hvilke observatører der er tale om fremgår ikke. Men man slår fast, at ingen internationale observatører deltager.

Den lokale prorussiske regering i Donetsk oplyser, at den selvudråbte republik har 1,5 millioner vælgere. Men en stor del af Donetsk kontrolleres fortsat af den ukrainske hær.

Formanden for Det Russiske Føderationsråd, Valentina Matvijenko, siger til Tass, at afstemningerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja følger FN's charter og internationale normer.

- Jeg er sikker på, at folkeafstemningerne vil finde sted på en måde, som ingen kan have grund til at stille spørgsmål ved, eller hvis legitimitet kan anfægtes, siger hun.

Afstemningerne er planlagt til at vare fire dage.

/ritzau/