Rusland forbyder rettighedsforkæmpere med base i Norge

Rusland forbyder en paraplyorganisation for menneskerettighedsgrupper, stiftelsen Human Rights House Foundation (HRHF), der har base i den norske hovedstad, Oslo.

HRHF er erklæret "uønsket", meddeler den russiske statsanklager fredag ifølge Reuters. Det svarer reelt til et forbud.

Begrundelsen er, at HRHF angiveligt skaber social splid i Rusland.

Den er en koalition af 80 uafhængige menneskeretsgrupper, der arbejder for ytrings- og forsamlingsfrihed flere steder i det centrale og østlige Europa.

Artiklen fortsætter under annoncen

I det nordlige Ukraine driver HRHF et lærings- og eventcenter. Og i Belarus forsvarer stiftelsen politiske fanger.

Dertil kommer en lang række projekter i Kaukasus og på Balkan.

Men stiftelsens aktiviteter har ifølge den russiske statsanklager til formål at "destabilisere" den indenrigspolitiske situation i Rusland.

Statsanklageren beskylder også gruppen for at ville miskreditere Ruslands udenrigspolitik og "påvirke den offentlige opinion om behovet for et magtskifte på forfatningsstridig vis".

Anklageren beskylder også paraplyorganisationen for at "miskreditere" Ruslands hær. Det er en alvorlig forbrydelse ifølge de relativt nye love, der blev indført i Rusland kort efter invasionen af Ukraine 24. februar 2022.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Human Rights House Foundation ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere dagens udspil fra de russiske myndigheder, siger HRHF's talsperson Dave Elseroad til det norske nyhedsbureau NTB.

I forvejen har Rusland erklæret en lang række internationale organisationer for "uønskede".

Det gælder blandt andet WWF Verdensnaturfonden. Den beskyldes for at blande sig i Ruslands interne anliggender.

/ritzau/Reuters